Soome meedia: kaablite purunemise juures oli Hiina laev

Erinevad meediaväljaanded on täna kirjutanud sellest, kuidas Läänemeres purunes kaks merekaablit. Üks neist Rootsi ja Leedu vahel olev BCS East-West Interlink, mis Rootsi ja Leedu ametivõimude teatel purunes pühapäeva hommikul. Teisena lakkas töötamast Saksamaad ja Rootsit ühendav kaabel C-Lion1. Iltalehti sõnul oli Yi Peng 3 pühapäeval lülitanud mõneks ajaks oma transponderi välja. Esmaspäeval liikus Yi Peng 3 kursilt kõrvale ning tiirutas 1,5 tundi kohas, kus kas kaablit kohtuvad. Ajalehe hinnangul sõitis laev kaablitest üle täpselt neil aegadel, kui purunemised toimusid, kuigi transponder oli neil hetkedel välja lülitatud.



Ka Postimees on Yi Peng 3 teekonda teisipäeval jälginud ning artikli kirjutamise hetkel on alus läbimas Taani väinasid. Teekonnal on laeval olnud saatjaks Taani mereväe sõjalaevad. Taani mereväe pressiesindaja Henrik Hall Mortensen ütles Postimehele, et nad konkreetse laeva jälitamist ei soovi kommenteerida. «Üldiselt võin öelda, et Taani kaitsejõud jälgivad rutiinselt laevu, mis läbivad Taani väinasid ja Taani veepiiri,» lisas ta.



Yi Peng 3 on 224-meetri pikkune ja 32-meetri laiune kaubaalus, mille omanikuks on Hiina ettevõte Ningbo Yipeng Shipping Co LTD. Selle ettevõtte kohta rohkem avalikku informatsiooni esialgu internetiavarustes ei leidu. Rakenduse MarineTraffic andmetel lahkus Egiptuse Port Saidi sadamast ja peatus vahepeal ka 10. novembril Venemaal, kuid praegu on ta suunaga Läänemerest välja. Oma sihtkohta laev märkinud ei ole.



Iltalehti tõi välja, et kaablite purunemise ajal oli piirkonnas ka Libeeria lipu all seilav kaubalaev Top Marine, mis seisab praegu ankurdatult Soome lahes. Postimees täheldas ka, et esmaspäeval tegi Gotlandi saare lähistel keset avamerd kohapeal tiire Barbadose lipu all seilav ja Venemaalt Dakari suunas liikuv laev Magic Lady.



Näiteks Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius ütles, et Saksamaa ja Soome vahelise merealuse sidekaabli katkemine oli tõenäoliselt sabotaaž.