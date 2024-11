Üha rohkem Saksa sotse kahtleb Scholzis ja soovib kantslerikandidaadiks kaitseminister Pistoriust

Täna distantseerusid Põhja-Reini-Vestfaali liidumaalt valitud Bundestagi liikmed Wiebke Esdar ja Dirk Wiese, kes on ühtlasi erakonna vasakpoolse ja konservatiivse tiiva kõneisikud, ühisavalduses selgelt Scholzist. «Kõige keskel on küsimus, milline on praegu parim poliitiline positsioon nendeks föderaalvalimisteks. Me kuuleme palju toetust Boris Pistoriusele,» kommenteerisid poliitikud valimisringkondades toimuvatest aruteludest.