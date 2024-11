INTERVJUU Vene poliitika professor: Putini surma järel püüab eliit esialgu tema pärandit hoida

Venemaa lagunemist peab Tatari juurtega Vene poliitika professor pigem ebatõenäoliseks, kuigi täielikult ei saa seda välistada.

Kui Putin täna sureb, siis mis hakkab homme Venemaal juhtuma?

Palju sõltub sellest, millisel moel see juhtub. Kui ta sureb loomulikku surma, siis on väga tõenäoline, et eliit korraldab teatud tüüpi õigusjärgluse, mis vähemalt esialgu üritab Putini pärandit hoida. See protsess ei pruugi rahumeelselt kulgeda, sest eliit ei pruugi olla ühtne küsimuses, kes peaks võimu üle võtma. On väga tõenäoline, et status quo’d püütakse säilitada.

Kui lääne sanktsioonid ja Venemaa poliitika jäävad praegusel kujul kehtima, siis on Vene eliit mingil hetkel paratamatult valiku ees, kas korraldada riik majandusliku olukorra parandamiseks ümber ja liikuda suurema avatuse poole. See tähendab tunnistamist, et sõja alustamine oli viga ja Venemaal läheb paremini siis, kui ta on rahumeelne riik ning teeb koostööd teiste maailma riikidega.

Enamik Venemaa eliidist on elanud päris head elu ja paljudele neist oli sõda ootamatu, sest see hävitab ka Venemaad.

Ülemineku puhul hakkab aga tugevalt mängima ajafaktor. Lootus muudatusteks Putini-järgsel Venemaal on olemas, aga mida kauem see protsess kestab, seda tõenäolisem on, et majanduslikku liberaalsust toetav eliit lükatakse eemale ja sõjaväeline natsionalistlik eliit kerkib esile.