Möödunud kuul tõsteti Venemaal intressimäärasid 21 protsendini, mis on kahe viimase kümnendi kõrgeim näitaja. Ennustatakse, et aasta lõpuks saavutatakse 23 protsendi tase. See muutus toimub sõjaajal, mil tavaliselt üritavad keskpangad keerata majandustegevuse temperatuuri maha, kirjutas The Economist hiljuti.