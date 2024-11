Soomes kerkib toetus naistele kohustusliku ajateenistuse kehtestamiseks

Soome kaitsevägi on seni arvestanud, et praegune ajateenistuse süsteem on jätkusuutlik veel vähemalt kumme aastat. NATOga liitumise järel ja demograafiliste muutuste ootuses räägitakse aga juba vajadusest teha ümberkorraldusi ka lähima viie aasta jooksul, vahendas Helsingin Sanomat