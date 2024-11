Balticconnectori viga ei korda: Taani merevägi peatas sabotaažis kahtlustatava Hiina laeva

Meediaväljaanded kirjutasid esmaspäeval ja teisipäeval sellest, kuidas Läänemeres purunes kaks merekaablit. Üks neist Rootsi ja Leedu vahel olev BCS East-West Interlink, mis Rootsi ja Leedu ametivõimude teatel purunes pühapäeva hommikul. Teisena lakkas töötamast Saksamaad ja Rootsit ühendav kaabel C-Lion1.



Soome rahvusringhääling Yle kirjutab, et firma omanikeks on kaks hiinlast, kelle poole väljaanne ka pöördus, kuid vastust pole seni saanud. Ainus, kes ühe omanikest on kätte saanud, on Financial Times, kellele üks omanikest sõnas, et ametivõimud palusid ettevõttelt abi uurimisel. Ettevõtte ja selle omanike kohta avalikku kättesaadavat infot on võrdlemisi vähe.



Viimastel päevadel on laeva lähedalt jälginud vähemalt neli Taani Kuningliku Mereväe alust. Taani mereväe pressiesindaja Henrik Hall Mortensen ütles Postimehele teisipäeval, et konkreetse laeva jälitamist ei soovi nad kommenteerida. «Üldiselt võin öelda, et Taani kaitsejõud jälgivad rutiinselt laevu, mis läbivad Taani väinasid ja Taani veepiiri,» lisas ta.