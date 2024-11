Vance: Trump kavatseb FBI juhi välja vahetada

Vance kaitses hiljem kustutatud sotsiaalmeediapostituses end kriitika eest seoses puudumisega senatihääletuselt, millel kinnitati ametisse üks president Joe Bideni nimetatud kohtunikukandidaat, ja ütles, et «kohtus president Trumpiga, et intervjueerida valitsuse mitme ametikoha, sealhulgas FBI direktori kandidaate».

«Kaldun arvama, et on tähtsam saada FBI-le direktor, kes lammutaks süvariigi, kui et vabariiklased kaotavad hääletuse 49–45 asemel 49–46ga,» lisas ta sotsiaalmeediaplatvormil X (endine Twitter). «Aga see on minu arvamus.»