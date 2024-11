TAHTLIK LEKE? Putin käis välja Trumpiga arutatava Ukraina relvarahu tingimused

«Esimeses üksikasjalikus ülevaates selle kohta, millega president Putin Trumpi vahendatud tehingu puhul nõustuks, ütles viis praegust ja endist Venemaa ametnikku, et Kreml võib üldjoontes nõustuda tüli külmutamisega rindejoonel. Kolm inimest, kes soovisid tundlikke küsimusi arutades jääda nimetuks, ütlesid, et läbirääkimisi saab pidada nelja idapiirkonna täpse jagamise üle: Donetski, Luhanski, Zaporižžja ja Hersoni oblasti üle,» seisab teates.

Kui Venemaa väidab, et need neli oblastit kuuluvad täielikult Venemaa koosseisu ja on kaitstud riigi tuumavihmavarjuga, siis okupatsioonivõimu maavägi kontrollib vaid 70 kuni 80 protsenti nende alast, samas kui umbes 26 000 ruutkilomeetrit on endiselt Ukraina väe käes.