Helsingi linnakeskkonna eest vastutav Sinnemäki peab tõenäoliseks, et esialgu luuakse väike heitmevaba piirkond linna südames ning hiljem võidakse seda laiendada, vahendas Yle. Piirangualas lubataks kava kohaselt liikuda ainult elektrisõidukitel, kuid ilmselt tehtaks siiski erand pääste- ja politseiautodele.

Helsingi linn tellis heitmevabade tsoonide kohta esmase mõjuhinnangu Aalto ülikooli teadlastelt, kes oletavad, et nende rajamine kiirendaks elektriautode kasutusele võttu. Praegu on Helsingis registreeritud masinatest 8,3 protsenti elektriautod ning veel 10,8 protsenti on pistikhübriidid.