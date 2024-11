Eesti diviisi juhtimisel harjutatakse läbi 2022. aasta veebruari sündmusi

Palve peale kirjeldada tolle staabiharjutuse stsenaariumi ei muutu Sirel just jutukamaks. Ütleb hoopis, et vastasele ei saa kõike infot anda.

«Kui ma võrdleks, siis mõned Decisive Lanceri sündmused meenutavad 2022. aasta veebruari keskpaika ja ka vahetult pärast 2022. aasta 24. veebruari Ukrainas toimunut. See on kriisieelne olukord ja sõjategevuse algus,» iseloomustab Sirel. «Kaitsevägi, Kaitseliit – me ju valmistume nii selleks, et selline olukord oma ettevalmistusega ära hoida, kui ka peaksime olema valmis, et toimetada niisugustes tingimustes.»