ÜLEVAADE Prantsusmaad vapustanud massivägistamise saaga läheneb lõpule

Varem logistikuna töötanud Gisèle (72) ütles Vaucluse’i kohtusaalis eile protsessi lõppsõnas: «See on kohtuprotsess argpüksluse üle, pole muud viisi, kuidas seda kirjeldada. On aeg, et vägistamist tavaliseks muutev matšo- ja patriarhaalne ühiskond muutub; on aeg, et me muudaks seda, kuidas me vägistamisesse suhtume.»