Telepöördumises esitatud ähvardused ja uue keskmaa ballistilise raketi kasutamine Ukraina vastu on pigem Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini meeleheitesamm, leiavad ukrainameelsed venekeelsed vaatlejad. Samal ajal ei maksa arvata, et venelaste valmisolek panuseid tõsta on ammendunud.