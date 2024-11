Islandlased naudivad lühemat töönädalat täiel rinnal

«Isa toob lapsed reedeti koolist ära ja see annab mulle vabaduse paaril reedel kuus pärastlõunati sõpradega kokku saada,» selgitas Hjálmtýsdóttir. «Ma saan lisa vaba aega, et lüüa kaasa vabatahtlike tegevuses, käia ujulas. See on absoluutne elumuudatus läbipõlemise äärel töötavale õpetajale.»

«Enamik meist teab, et päev enne puhkepäevadele minekut on juba natuke õnnelikum tunne. Tekib kergus ja vabadustunne. Mu mees naudib seda tunnet nüüd kaks korda kuus varem ja tema nägu on rõõmus juba neljapäeviti,» vahendas islandlanna The Guardiani arvamusloos.

Õpetajatele kehtib Islandil reeglina endiselt 40-tunnine töönädal, ent klassis antavate tundide kõrval olevat aega saab sättida. Koolis töötavad administraatorid, kokad ja koristajad on ametis lühema tööajaga. Keegi pole kurtnud, kõik toimib hästi, väitis Hjálmtýsdóttir.

Islandi ettevõtted kohandavad lühemat tööaega erinevalt. Poode ei panda seetõttu keset päeva kinni, ent inimesed püüavad oma tööaega vahetustega paremini planeerida. Mõned asjad saab ajada kiiremini ka e-kirja teel.

Kindlasti on ka neid, kellel on endiselt stressi kuhjuvate tööülesannete tõttu, ent kõik kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed viitavad sellele, et enamikule inimestele lühem tööaeg meeldib – tööga rahulolu on suurenenud, stress vähenenud ja töötajad tunnevad end tööl õnnelikumana, tõdes Hjálmtýsdóttir.