FOTOD Eksperdid: Hiina laeva üks ankur on kahjustatud

Hiina lipu all seilav laev Yi Peng 3 seisab juba mitmendat päeva Taani territoriaalvete piiril Taani mereväe valve all ning pole seni teada, kas ta seisab seal vabatahtlikult või mitte. Taani rahvusringhääling DR on käinud laeva juures ka kohapeal ning lasi hinnata olukorda merendusspetsialistidel. Olgu öeldud, et kuna tolle laeva ankrusüsteem erineb näiteks NewNew Polar Beari omast, on visuaalselt võimalik vaadelda vaid üht ankrut. Teine ankur on praegu merepõhjas, sest laev on ankurdatud ja seisab kohapeal.

Merekapten ja kaitseanalüütik Jens Wenzel Kristoffersen ütles DRile, et ankrukäpad on painutatud ehk need ei ole enam paralleelsed. Samas rõhutas ta, et on raske hinnata, kuidas kahjustus võis tekkida. Samuti hindas kahjusid laevakapten, kelle laevaga DR sündmuskohal käis. Kapten Lars Bo Nielsen hindas samuti, et ankru labad on väändunud ehk ilmselt on ankur miskipärast kahjustada saanud. «See näeb kummaline välja, ma ei ole kunagi sellist väändunud ankrut näinud,» tõdes ta.