Venemaa diktaatori Putini ähvardused lääneriike suurt ei heiduta

«Me leiame, et meil on õigus kasutada oma relvi sõjarajatiste ründamiseks riikides, mis lubavad kasutada oma relvi meie rajatiste vastu,» ütles Venemaa diktaator Vladimir Putin üleeile pärast uut tüüpi keskmaaraketiga korraldatud rünnakut Dnipro linnale. «Agressiivsete sammude eskaleerimise korral vastame me täpselt sama otsustavalt.»