Trump kaalub autonoomsete piirkondade loomist toetavat Grenelli Venemaa-Ukraina konflikti eriesindajaks

Grenelli toetajad märgivad, et ta on teinud pika diplomaatilise karjääri ja tal on põhjalikud teadmised Euroopa asjadest. Grenell töötas Trumpi esimesel ametiajal USA suursaadikuna Saksamaal ja riikliku luurejuhi kohusetäitjana. Samuti oli ta presidendi eriesindaja rahuläbirääkimistel Serbia ja Kosovo vahel.