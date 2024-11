Norra kroonprintsessi pojale esitati veel üks vägistamissüüdistus

Høiby vahistati esmaspäeval vägistamissüüdistuse tõttu. Pärast kolmapäeval Oslo ringkonnakohtus toimunud esimese vägistamissüüdistusega seotud kuulamist ütles politseiprokurör Andreas Kruszewski, et Oslo politsei taotles Høiby kinnipidamist kaheks nädalaks, kuna ilmsiks on tulnud ka teine vägistamisjuhtum.

«Selle taotluse põhjuseks on see, et me avastasime öösel ja täna hommikul veel ühe vägistamisjuhtumi. See tuvastati uurimismaterjalides,» ütles Oslo politsei CNN-ile saadetud avalduses.