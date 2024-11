Läti ja Leedu liitusid rea Euroopa riikidega, mis vahistaksid Netanyahu

Välisministeerium rõhutas, et Läti on Rahvusvahelise Kriminaalkohtu statuudi osapool ning ta peab oluliseks austada rahvusvahelist korda, mis põhineb rahvusvahelisel õigusel ja reeglitel.

Ka Leedu ütles eile, et kohtu otsuseid tuleb täita. «Kohtu otsused on liikmesriikidele siduvad. Kui kohus väljastab vahistamismääruse, on selle täitmine siduv kõigis Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi osalisriikides või neis riikides või territooriumidel, mis aktsepteerivad Rahvusvahelise Kriminaalkohtu jurisdiktsiooni,» ütles Leedu välisministeerium BNS-ile edastatud kommentaaris.