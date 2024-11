Trumpi liitlasest senaator: Putinit ei saa usaldada ja ta näeb rahupakkumisi nõrkuse märgina

«Nii palju kui ma tahakski uskuda, et me saame türanniga läbirääkimisi pidada, kahtlustan, et me petame iseennast,» ütles Lõuna-Dakota osariigi senaator Rounds Halifaxi julgeolekufoorumil, viidates Venemaa presidendile Vladimir Putinile.

«Kas usud, et see türann, kui sa pakud talle osa vabast riigist, kas arvad, et ta peatub?» küsis Rounds. «Ma soovin, et saaksin öelda, et on olemas lihtne väljapääs, kuid seda pole.»

Roundsi märkused on teravas vastuolus Trumpi seisukohtadega, kes on korduvalt öelnud, et lõpetab rahuläbirääkimiste laua taga kiirelt sõja. Rounds ei kritiseerinud aga otse Trumpi ja rõhutas, et tema vaated ei ole tulevase presidendi administratsiooni omad.

«Ma olen lihtsalt nii frustreeritud, sest me ei ole suutnud anda neile kogu varustust ja relvasüsteeme, mida nad vajavad, et reageerida Venemaalt tuleva absoluutse türannia vastu,» ütles Rounds. «Ma imestan, miks me ei ole teinud rohkem ja kiiremini.»