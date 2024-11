Venemaa tapatööd Ukrainas toetavad lääne komponentidega Põhja-Korea raketid

Venemaa on suurendanud Põhja-Korea ballistiliste rakettide kasutamist rünnakutes Ukraina vastu, kusjuures ligi kolmandik 2024. aasta rünnakutest on seotud just nende relvadega, vahendas Kyiv Independent Ukraina sõjaväeametnike sõnu. Sama ilmneb ka uudistekanal CNN analüüsitud avalikest andmetest.