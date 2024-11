Ta lisas, et välistada ei saa ka terrorismi. «See on üks krahhi versioone, mida hakatakse uurima ja kontrollima. Ees ootab suur töö. Tõendite kogumine võib kesta terve nädala, kiireid vastuseid ei tule,» ütles Paulauskas.

Leedu väljaande Kauno Diena andmetel sööstis lennuk justkui ühte hoonesse. Ajalehes õnnetuspaiga lähedalt tehtud esimestelt fotodelt on näha tulekahju , leeke ja suitsupilve.

LRT kirjutas veel, et kõik Vilniuse elanikud on saanud SMSi, et Liepkalnise piirkonda liikumist tuleb praegu ohutuse mõttes vältida.