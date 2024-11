GALERII Vilniuses kukkus alla kaubalennuk

LRT andmetel sai õnnetuses surma üks inimene ja vigastada kaks inimest. Hukkus üks pilootidest ja kannatada said LRT andmetel lennukis olnud meeskonnaliikmed.

«Kõik majaelanikud, kuhu lennuk kukkus, on esialgu elus,» teatas valitsuse kriisireguleerimiskeskus.

Vilniuse linnapea Valdas Benkunskase sõnul oli äärmiselt õnnelik juhus, et lennuk möödus elumajast ja kukkus alla sisehoovis. «Kõik 12 majaelanikku on terved ja evakueeritud,» ütles Benkunskas LRT-le.

FlightRadar24 andmed näitavad, et lennuk tegi lennuväljast põhja pool maandumiseks valmistudes pöörde ja kukkus alla veidi enam kui pooleteise kilomeetri kaugusel maandumisrajast.

Kohapeal on Vilniuse tuletõrjeautod ja päästemeeskonnad.

Lennujaama tegevus praegu häiritud ei ole, kirjutas varahommikul Vilniuse lennujaam Facebookis. LRT andmetel aga võivad mõned lennud hilineda ja üks Riia lend on tühistatud.

Leedu väljaande Kauno Diena andmetel sööstis lennuk justkui ühte hoonesse. Ajalehes õnnetuspaiga lähedalt tehtud esimestelt fotodelt on näha tulekahju , leeke ja suitsupilve.

LRT kirjutas veel, et kõik Vilniuse elanikud on saanud oma mobiiltelefonidesse sms-i teate, et Liepkalnise piirkonda liikumist tuleb praegu ohutuse mõttes vältida.