Kümme päeva Zaporižžja oblastis asuva Robotõne küla äärses kaevikus Ukrainat kaitsnud Griša ootab puhkust. «Aega seksiks, narkootikumideks ja rokenrolliks,» ütles ta The Economisti ajakirjanikule.

36-aastane Griša naasis just oma jalaväebrigaadi üksuslastega seitsme kilomeetri kauguselt positsioonilt tassides kaasas ligi 60 kilogrammi varustust. Muuhulgas kuulub tema varustusse ka droonide segamiseks vajalik seadeldis ja tolle kopsakas aku. Zaporižžja rindejoone taevas on venelaste droonides paks ja nende all ellujäämiseks tuleb meestel pingutada.