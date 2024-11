Ukraina muugib Vene «imeraketti» lahti

«Ukraina julgeolekuteenistus ja siseministeerium näitasid täna uudisteagentuuridele meie Dniprod tabanud Vene raketi tükke. Nüüd jätkuvad uuringud ja koostöö partneritega, et selgitada välja kõik selle raketi andmed ja omadused, et leida ühiselt vastus Venemaa sellele pingestamissammule,» ütles Zelenskõi eilses videopöördumises.

President rõhutas, et maailmas on õhutõrjesüsteeme, mis suudavad selliste rakettide eest kaitsta. Zelenskõi lisas, et Venemaa peab tundma, et tema igal sammul sõja laiendamiseks on ka tema jaoks tagajärjed.