ÜLEVAADE ELi uuring: iga kolmas Eesti naine on kogenud tööl seksuaalset ahistamist

Iga kolmas Euroopa Liidu liikmesriigis elav naine on elu jooksul kogenud füüsilist vägivalda, ähvardusi ja/või seksuaalset vägivalda. Neist vaid 20,5 protsenti on võtnud juhtumi järel ühendust tervishoiu- või sotsiaalteenuse osutajaga, kõigest 13,9 protsenti on andnud sellest teada politseile, selgus rahvusvahelisel naistevastase vägivalla vastu võitlemise päeval avaldatud ametite ühisuuringust.