Hiina rahvastik kahaneb ja vananeb. Tegemist on protsessiga, mis jätkub üha kiirenevas tempos. Üks naine sünnitab Hiinas keskmiselt 1,1 last. Koroonakriisi järel tegi sündimus väikese kasvu, ent nüüd kukub taas kolinal, vahendas The Economist.

Samal ajal kasvab üle 60-aastaste inimest arv 2035. aastaks üle 400 miljonini, mis on kolmandik elanikkonnast. Praegu elab Hiinas 300 miljonit üle 60-aastast inimest. Kõik see peaks hakkama Hiina majandust halvama, sest mida vähem on tööealisi noori, seda vähem on inimesi eakate ülalpidamiseks.