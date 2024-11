IME VÕI JÕHKER PETTUS? Salakliinikusse pöördunud nigeerlanna arvab, et ootas last 15 kuud

Chioma on veendunud, et poisslaps, keda ta süles hoiab ja kelle nimi on Hope, on tema poeg. Kaheksa aastat üritas naine rasestuda ja nüüd peab ta juhtunut imeks. «Mina olen lapse ema,» kinnitab ta, istudes oma abikaasa Ike kõrval Nigeeria uurijate kabinetis, kes teda ja ta abikaasat üle kuulavad.