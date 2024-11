Vilniuse lennuõnnetuses hukkus hispaanlane, ellujäänud meeskonnaliikmed päästeti leekidest

Leedu julgeolekujuht Darius Jauniškis teatas, et allakukkunud kaubalennuki õnnetust on veel vara seostada välismõjudega, kuid terrorismi ei saa ka välistada. «Praegu meile teadaolevalt on ennatlik seda millegagi seostada või midagi süüks panna,» ütles Jauniškis. «Meil puudub selles küsimuses esialgne teave,» lisas ta.

Lennuk saabus Saksamaalt

DHL Lietuva müügi- ja turundusdirektor Aušra Rutkauskienė ütles BNSile, et alla kukkunud lennuki mudelitähis oli B737 ja selle operaator Swiftair. «Võin kinnitada, et veeti rohkem kui üht saadetist, klientide postipakid,» ütles ta.

Politsei peakomissar Arūnas Paulauskas ütles pressikonverentsil, et allakukkunud lennuki sähvatust märkasid politseipatrullid. Tema sõnul saabus sündmuskohale umbes 20 politseimeeskonda. «Kaubalennuk on täielikult hävinud, kõikjal on näha selle lasti. See, mida lennuk vedas, on laiali üsna suurel maa-alal,» ütles politseijuht.