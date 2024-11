Eksabikaasat uimastanud ja vägistanud prantslane tahetakse 20 aastaks türmi pista

Pelicot ja veel 49 meest on alates septembrist kohtu all tema nüüdseks endise abikaasa Gisèle´i vägistamise ja seksuaalse väärkohtlemise organiseerimise eest. Ühe mehe üle mõistetakse kohut tagaselja.

Prokurör Laure Chabaud ütles esmaspäeval kohtus, et seda protsessi oli vaja, et saaks alata otsustav muutus meeste ja naiste vahelistes suhetes.

«20 aastat on palju, sest see on 20 aastat ühe inimese elust,» ütles Chabaud. «Kuid seda on korraga palju ja liiga vähe. Liiga vähe, arvestades korduvalt toime pandud kuritegude tõsidust.»

Paljud teised süüdistatavad väitsid kohtus, et uskusid Dominique Pelicot väiteid, et nad osalevad vabameelsetes fantaasiates, mis toimusid tema abikaasa nõusolekul ning et naine vaid teeskles magamist. 33 kohtualust on väitnud, et nad ei olnud Gisele'i vägistades või väärkoheldes terve mõistuse juures.