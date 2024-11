Punasel merel läks turistilaev põhja, 17 inimest jäi kadunuks

28 inimest suudeti Sea Story nimeliselt laevalt päästa. 17 kadunud inimese hulgas on ka turiste, teatasid Egiptuse võimud.

Marsa Alami võimude sõnul olid Sea Story meeskonnaliikmed kõik egiptlased, turistide seas oli viis hispaanlast, neli britti, neli sakslast ja kaks Ameerika kodanikku. Pole veel teada, kes neist päästeti ja kes on siiani kadunud.

Briti välisministeerium ütles, et nad on ametivõimudega ühenduses. Samuti märgiti, et mitmele Briti kodanikule ja nende perekondadele pakutakse vajaminevat abi.