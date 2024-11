Valimised võitnud president Donald Trumpi viimased kabineti valikud ja muud ametissenimetamised annavad kokku administratsiooni, mida tema nõunikud kirjeldavad kui ühtset, lojaalset ja MAGA-keskset (Make America Great Again). Lähemalt vaadates ilmnevad aga vähemalt kolm eraldiseisvat fraktsiooni ning mitmeid erinevaid ideoloogiaid, mida hoitakse vaevu kontrolli all, et läbida ametisse kinnitamise protsess.