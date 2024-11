Lennundust ja Moskvat tundvad eksperdid peavad Vene rünnaku versiooni võimalikuks

Samas pidas Giles arusaadavaks, et uurijad võtavad luubi alla võimaluse, et selle taga oli idanaaber. «Kahtlused langevad vältimatult Venemaale, arvestades juba tuvastatud Moskva plaane paigaldada DHLi lennukitele süüteseadeldisi,» märkis ta.

«Kindluseni jõudmine võtab aega, kuid selle intsidendi uurijate eelis võrreldes teiste arvatavate Vene rünnakutega on see, et põhjuse tuvastamine peaks olema võimalik üsna kiiresti,» ennustas Giles.