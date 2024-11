ÜLEVAADE Rumeenia presidendivalimiste esimese vooru võitis eikuskilt ilmunud venemeelne äärmuslane

«Täna õhtul hüüdis Rumeenia rahvas «rahu» ja nad olid väga valjuhäälsed,» vahendas Bloomberg Georgescu sõnu üleeile õhtul toetajatele. «Ma hääletasin nende poolt, kellele on ülekohut tehtud, keda on alandatud, nende poolt, kes tunnevad, et nad ei ole selles maailmas olulised… just nemad on olulised!» postitas mees Facebooki pärast hääletamas käimist.