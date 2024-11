Politoloog: Rumeenia valimiste esimese ringi võitja oli nagu Kremli tellitud

Küsitlused panid märgist täiesti mööda, nentis politoloog Postimehele, kuid lisas: «Samas oli paremäärmusluse tõusu Rumeenias oodata juba mõnda aega. Riigi stagneerunud demokratiseerumine, domineerivad marurahvuslikud väärtused ja Ukraina-vastane meelestatus on tükk aega jäänud märkamatuks.»

«Avalikult venemeelne, ultraortodoksne ja NATO-vastane sõltumatu kandidaat Călin Georgescu oli täpselt nagu Kremli tellitud,» leidis Anghel. «Tema äärmuslus on šokeeriv ning samas ühendab nii töölisklassi kui parempoolsed intellektuaalid. Tema ja teine paremäärmuslik kandidaat George Simion kogusid kahepeale 3,5 miljonit häält. See tähendab, et paremäärmuslastele läks üle kolmandiku häältest.»