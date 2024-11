Iisraelis hääletatakse Liibanoni relvarahuleppe üle, millele Netanyahu on väidetavalt oma heakskiidu andnud

Netanyahu andis märku oma võimalikus heakskiidu Hezbollah'ga sõlmitavale relvarahule pühapäeva õhtul Iisraeli ametnikega peetud julgeolekukonsultatsiooni ajal, ütles allikas. Netanyahu pressiesindaja kinnitas CNN-ile, et täna hääletatakse relvarahuleppe üle ning, et see läheb eeldatavasti läbi.