KOHE NÄHA, ET VANAD SÕBRAD Venemaa plaanib Talibani eemaldada terroristlike ühenduste nimekirjast

Algatusega nähakse ette Venemaal terroristlikuks organisatsiooniks tunnistatud organisatsiooni tegevuse keelustamise ajutine tühistamine, «kui on olemas faktilised tõendid selle kohta, et selline organisatsioon on lõpetanud tegevuse, mille eesmärk on propaganda, terrorismi õigustamine ja toetamine või kuritegude toimepanemine.» Keeld tühistataks kohtuotsusega Venemaa peaprokuröri või tema asetäitja avalduse alusel. Organisatsioonide esindajad polevat kohustatud kohtuistungil kohal olema.