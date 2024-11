POSTIMEES VILNIUSES Lennuõnnetus külvab kohalikes hirmu Euroopa turavalisuse pärast

Kohapeal viibivate Postimehe ajakirjanike sõnul on õnnetuspaik politsei valve all olnud lisaks eilsele ka kogu tänase päeva. Teadaolevalt said lisaks ühele piloodile vigastada veel kaks lennukis viibinud meeskonnaliiget, kellest ühe seisund on praegu eriti kriitiline.