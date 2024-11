POSTIMEES UKRAINAS Eesti kolonel kontrollib Euroopa relvaabi Ukrainasse

Seni on EL andnud Ukraina armeele kriitilist abi rindel vastu pidamiseks: relvastust, varustust ja väljaõpet. Nüüd on otsustatud, et abi andes vaadatakse ka kaugemale tulevikku, ütles ELi kõrgeim sõjaline esindaja Kiievis, Eesti kaitseväe kolonel Jaak Mee. «Riigikaitse reformid Ukrainas on meie jaoks tõusev teema,» lausus Mee.

Lisaks ELile aitavad Ukrainat kaitsevaldkonna reformimisel ka USA, Suurbritannia, Kanada ja eraldi veel NATO. Kõigile liitlastele on see pikaajaline projekt. Eesmärk on tugevdada Ukraina riigikaitse juhtimist, suurendada varustushangete läbipaistvust ja parandada ohvitseride haridust.

Kolonel Mee sõnul võiks EL Ukrainat aidata eelkõige kaitsevaldkonda puudutavate seaduste ja strateegilise juhtimise parandamisel. «Laias pildis on see kõik, mis puudutab kaitseväe tsiviilkontrolli,» ütles Mee. Täpsemat analüüsi Ukraina kaitsevaldkonna vajaduste kohta EL alles teeb.

ELi jaoks on tähtis muuta Ukraina kaitseväe riigihanked ausamaks ja läbipaistvamaks, kuna selles valdkonnas on traditsiooniliselt Ukrainas suur korruptsioonirisk. ELi seisukohast on tegemist väga olulise reformiga, millele kaasa aidata, rõhutas Mee.