INTERVJUU Leedu välisminister: Venemaal ei tohi lasta vabalt kaaperdada ja häkkida

Ainuke strateegia Vladimir Putinile vastu hakata on vaprus ja julgus, sest Putin tahab tõmmata liitlaste vahele eraldusjooni ja soovib, et me kardaksime sõja laienemist, ütles eile Tallinna külastanud Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis.

Foto: Madis Veltman