Ukraina endine välisminister Dmõtro Kuleba lausus ETV saates «Esimene stuudio» , et lisaks ukrainlastele püüab Putin hirmutada ka teisi riike, et need lõpetaksid relvade tarnimise Ukrainasse.

Hoolimata sellest, et Putini sõnul on ballistiliste rakettide puhul sisuliselt võitmatute relvadega, siis Kuleba nii optimistlik ei ole. «Sõjaloogika on alati sama. Kui oled saanud võitmatu relva, võid kindel olla, et keegi juba töötab lahenduse kallal, kuidas seda alistada,» ütles ta.