Politico: Biden küsis kongressilt 24 miljardit täiendavat abi Ukrainale

Umbes 16 miljardit dollarit sellest summast kasutataks USA arsenali täiendamiseks, ülejäänud 8 miljardit dollarit läheks Ukraina julgeolekuabi algatusele (USAI), kirjutas väljaanne tuginedes Valge Maja saadetud dokumendile ja kahele kongressi töötajale. USAI on Pentagoni juhitud programm Ukrainale relvade tarnimiseks USA kaitseettevõtetega sõlmitud lepingute kaudu.

Ka varasemalt on teatatud, et Biden üritab Ukrainale saata täiendavat julgeolekuabi enne Donald Trumpi ametisse nimetamist, kes on lubanud abi peatada ja sõja lõpetada lühikese aja jooksul läbi kahe osapoole läbirääkimiste laua taha surumise.