Poola kaitseväe endine juht: venelased mõistavad teistsugust keelt

Andrzejczaki sõnul ei saa ameeriklased ja teised lääneriigid aru Venemaa pikemaajalisest ja laiemast strateegiast, mis algas juba 2008. aastal Gruusias. Seejuures ei tohiks Poola endise kaitseväe juhataja sõnul hinnata Venemaad lääne vaatevinklist, kui räägitakse sellest, et Venemaa on nõrgenemas. «Venelased ei hooli ohvritest ega varustusest ja suudavad taluda tohutuid kannatusi, mõtlemata tulevikule. See ei ole lihtsalt «Putini sõda», see on Venemaa sõda. Mida kauem see kestab, seda motiveeritumaks nad muutuvad. Sõjal on laialdane toetus Venemaa ühiskonnas – see ei ole ainult propaganda. Venelased usuvad, et see on järjekordne «Suur Isamaasõda»,» seletas ta väljaandele The New Voice of Ukraine.