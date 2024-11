Prantsusmaa: Netanyahu käib ICC puutumatuse sätte alla

Ministeerium kinnitas pärast ICC vahistamismäärust Netanyahu suhtes, et peab rahvusvahelisest õigusest kinni, kuid lisas, et Iisraeli peaministri kohta kehtivad puutumatusereeglid, mis on ette nähtud riikidele, kes ei ole ICC liikmed. Iisrael ei ole ICC-ga ühinenud.