Fico sõidab Putini kutsel teise ilmasõja võidu aastapäeva tähistama

«On loomulik, et Slovakkia Vabariigi peaministrina on mul silmapaistev huvi osaleda fašismi üle saavutatud võidu ametlikul tähistamisel, mis toimub 9. mail 2025 Moskvas,» lisas Fico.

Fico, kelle valitsus on püüdnud parandada suhteid Venemaaga, hoolimata käimasolevast Venemaa agressioonisõjast Ukrainas, on varemgi rääkinud sellest, et soovib osaleda järgmisel aastal Moskvas toimuvatel üritustel.