Kuleba väitis usutluses Politicole, et Venemaa diktaator Vladimir Putin ei huvitu rahuläbirääkimistest, vaid soovib jätkata Ukraina alade okupeerimist, ning kui Trumpi administratsioon peaks Ukrainale relvatarned lõpetama, võib see tähendada lihtsalt rinnete kokkuvarisemist.

«Putin usub endiselt, et suudab Ukraina omariikluse kaotada ja lömastada Ukraina sõltumatu demokraatliku riigina, ning ta arvab, et ta on ühe sammu kaugusel Lääne nõrkuse paljastamisest,» lausus Kuleba.