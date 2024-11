Euroopa Komisjonile antud habras toetus ennustab keerulisi vastasseise parlamendiga

Pärast hääletust antud pressikonverentsil rõhutas teist viieaastast perioodi komisjoni eesotsas alustav von der Leyen, kuivõrd kriitiline on praegusel väljakutseterohkel ajal üksmeelne tegutsemine.

«Kui vaatame globaalset konkurentsi ja vastasseise, siis muutuvad need iga päevaga intensiivsemaks. Meie piiridel käib sõda ja muutuste kiirus on suurem kui kunagi varem,» lausus ta, väljendades soovi teha edaspidi Euroopa Parlamendiga konstruktiivset koostööd õigusaktide vastuvõtmisel. «Mina ja mu meeskond teeme algatusi selle mandaadi esimesel sajal päeval ja järgmise viie aasta kestel. Absoluutselt kriitilise tähtsusega on ühtsus. Mul pole võimalik seda ülemäära rõhutada.»