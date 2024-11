Kim Jong-uni nuudlirestoranide varjus käib kummaline rahapesu

Põhja-Korea restoranide menüüdes ilutsevad eksootilised nuudliroad, kimchi, grillitud veiseliha, viin ja Põhja-Koreas pruulitud Taedonggangi õlle, ent pühapäeva lõunal ulub enamuses nendest söögikohtadest vaid tuul, vahendas The Times.

Laoses asuva Vang Viengi linna Põhja-Korea restoran on täiesti inimtühi. Üksildane Lõuna-Korea turist naudib vaid kaussi külmi nuudleid. Söögikohas endas on aga 150 kohta. Restorani nurka on üles seatud trummid, klahvpillid ja kitarrid Põhja-Korea traditsioonilise naiste laulu- ja tantsuetenduse jaoks, ent pidu jääb ära.