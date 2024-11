ÜLEVAADE Putinile osaks saanud lömitav vastuvõtt Kasahstanis on ohu märk

27. ja 28. novembri viibis Venemaa režiimi juht Vladimir Putin riigivisiidil Kasahstanis. Kuivõrd Kasahstan asub otse Venemaa kõhu all, siis on nende suhted alati olnud tihedad. Selle visiidi puhul lugesid ajakirjanikud kokku, et tegemist oli Putini järjekorras 35. visiidiga Kasahstani alates tema võimuletulekust, kui kaasa arvata ka periood, mil Putin oli Venemaa peaminister. Isegi Valgevenes pole Putin nii palju kordi käinud.