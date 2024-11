Hiina Rahvavabariigi mõjuvõimsa sõjaväe keskkomisjoni ametisse vannutamine 2023. aasta märtsis. Ees annab ametivande Zhang Youxia, kes on komisjoni aseesimees. Tagareas seisavad vasakult Zhang Shengmin, Liu Zhenli, He Weidong, Li Shangfu ja Miao Hua.

Hiina teatas neljapäeval, et kõrge sõjaväelane Miao Hua on ametist kõrvaldatud ning tema suhtes algatati uurimine distsipliini tõsiste rikkumiste kahtlustuste alusel ehk teisisõnu, tegu on järjekordse korruptsioonijuurdlusega.