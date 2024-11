«Meie riigi pahatahtlikud on muutnud Euroopa Parlamendi Gruusia vastu suunatud väljapressimisrelvaks, mis on Euroopa Liidu jaoks suurim häbi. Viimase kolme aasta jooksul on Euroopa Parlament võtnud vastu viis resolutsiooni, mis on täis valesid ja solvanguid, mida ei jaganud ei Gruusia ühiskond, Euroopa Komisjon ega isegi Euroopa Ülemkogu,» vahendab Civil.ge Kobakhidze sõnu. Grusiinid, kes olevat uhke ja endast lugupidav rahvas peavaat tema sõnul vastuvõetamatuks ELi integratsiooni käsitlemist kui heategevust.